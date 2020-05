Wiceminister sprawiedliwości o filmie Latkowskiego: Zarzuty rodzą wiele pytań

Powoli milkną echa po emisji filmu Sylwestra Latkowskiego o wykorzystywaniu nieletnich. Jak go pan ocenia?

Film wzbudził duże kontrowersje. Przedstawione tam zarzuty rodzą wiele pytań, na które moim zdaniem nie udzielono jeszcze wystarczających, jednoznacznych odpowiedzi. To zmusza do myślenia, bo kiedy rozmawiamy o tak obrzydliwym przestępstwie, jakim jest pedofilia, wyjaśnienia powinny być natychmiastowe i wyczerpujące.

Wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, zapowiedział podczas dyskusji na żywo w TVP Info powołanie w tej sprawie specjalnego zespołu zajmującego się pedofilami. Krytycy twierdzą, że od wielu lat w temacie pedofilii nie są podejmowane żadne działania, więc część osób obawia się, że pewnie podobnie będzie i tym razem.

Czas więc wyprowadzić ich z błędu, ponieważ rząd Zjednoczonej Prawicy konsekwentnie walczy z problemem pedofilii, a nie przypomina sobie o nim od święta przy okazji filmowych premier. W Ministerstwie Sprawiedliwości stworzyliśmy rejestr pedofilów, dzięki któremu rodzice mogą sprawdzić, pod czyją opieką zostawiają swoje dziecko. To nasz rząd zaostrzył przepisy, dzięki czemu przestępstwo wobec osoby małoletniej się nie przedawni oraz wprowadził kary dla osób, które wiedząc, że popełniono przestępstwo pedofilskie wobec dziecka, nie zawiadomią o tym odpowiednich organów. Wcześniej nie było za to żadnej odpowiedzialności karnej. Skala zjawiska wymaga od nas konsolidacji podejmowanych działań. Tylko tak możemy skutecznie walczyć z pedofilią. Czas na kolejne kroki w tej walce.

Co robić, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji w przyszłości?

Pedofilia nie występuje tylko w jednym środowisku. To znacznie szerszy problem, co pokazały filmy i braci Sekielskich i redaktora Latkowskiego. Dzięki ministrowi Zbigniewowi Ziobrze zaczęto walczyć z pedofilią, a teraz trzeba tę walkę skutecznie kontynuować. Zapewniam, że w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Prokuraturze Krajowej, będziemy robić co tylko się da, aby sprawcy tych strasznych czynów zostali pociągnięciu do odpowiedzialności karnej.

Ofiary często skarżą się, że wyroki dla ich zwyrodniałych oprawców są zbyt łagodne.

I my się w pełni zgadzamy z ofiarami przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości konsekwentnie działa na rzecz zaostrzenia polityki karnej, tak aby sprawcy drastycznych, najbardziej brutalnych, okrutnych przestępstw, byli w Polsce karani znacznie surowiej niż dotychczas. To sprawa fundamentalna dla zapewnienia poczucia sprawiedliwości społecznej. Sprawca powinien liczyć się z konsekwencjami swoich działań. Osoba wykorzystująca seksualnie bezbronne dziecko albo dopuszczająca się gwałtu ze szczególnym okrucieństwem, powinna wiedzieć, że za swoje zachowanie trafi do więzienia na długie lata, a może już nigdy nie opuści jego murów.