Od 6 czerwca odmrożenie kin, teatrów, filharmonii. "To nie jest obowiązek, to jest możliwość"

– Od 6 czerwca wprowadzamy odmrożenie kin, teatrów, filharmonii, audytoriów w domach kultury i cyrków. To nie jest obowiązek, to jest możliwość. Decyzja należy do dyrektorów tych placówek – mówił na konferencji prasowej minister kultury Piotr Gliński.