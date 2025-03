"Nie kłam". Morawiecki odpowiada Tuskowi

Narodowy Program Odstraszania i Obrony "Tarcza Wschód" to zaplanowany na lata 2024 – 2028 projekt wzmocnienia odporności Polski na ataki i wojnę hybrydową. Powstał on w reakcji na rosyjską agresję na Ukrainę i korzysta z doświadczeń tej wojny, ale jest projektem pokojowym: ma odstraszyć potencjalnych agresorów, chronić żołnierzy i ludność cywilną, wspólnie z sojusznikami pokazać gotowość do obrony naszych granic.

Tusk uderza w PiS, Kaleta odpowiada

Do sprawy "Tarczy Wschód" odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk.

"Robimy wszystko, żeby Polska była bezpieczna, żeby Tarcza Wschód była wspólnym zadaniem dla całej Europy. W Parlamencie Europejskim tylko poplecznicy Rosji zagłosowali przeciw. W tym… PiS! Koniec złudzeń" – napisał szef rządu na portalu X.

Na jego wpis zareagował poseł Prawa i Sprawiedliwości, Sebastian Kaleta.

"To głosowanie było o tym czy Niemcy mają decydować o tym, że polscy żołnierze będą gdzieś wysyłani, np. na Ukrainę bez zgody Polaków" – napisał parlamentarzysta.

"Rezolucja wprost wzywa do przyznania UE kompetencji w zakresie wojskowości i decydowania w tym obszarze większością kwalifikowaną" – podkreślił polityk PiS.

"Jest Pan arcymistrzem kłamstwa nazywając poplecznictwem z Rosją oddanie kontroli Niemcom nad Wojskiem" – stwierdził Kaleta, po czym dodał: "A tak naprawdę to jest klasyczne für Deutschland w Pana wydaniu...".

Morawiecki reaguje na wpis szefa rządu

Głos w sprawie zabrał również były premier Mateusz Morawiecki.

Poseł PiS udostępnił wpis Donalda Tuska, opatrując go krótkim komentarzem: "Nie kłam".

W ramach współpracy polsko-amerykańskiej przy projekcie "Tarczy Wschód" mają powstać schrony. W poniedziałek odbywał się prezentacja pozyskiwanego przez Siły Zbrojne RP systemu do szybkiej budowy obiektów infrastrukturalnych UBM (Ultimate Building Machine). W połowie stycznia 2025 r. 2. Regionalna Baza Logistyczna podpisała porozumienie z amerykańskim przedsiębiorstwem M.I.C. Industries w sprawie zakupu maszyn Ultimate Building Machine.

"Pozyskanie maszyn UBM to element Narodowego Programu Odstraszania i Obrony – Tarcza Wschód. To możliwość szybkiej budowy ukryć dostosowanych do różnorodnych warunków terenowych. UBM to maszyna produkująca budowle o stalowej konstrukcji. Ta fabryka na kołach, która jest zdolna do wytwarzania stalowych elementów nośnych budynków (np. hangarów, hal, magazynów) w ciągu kilku dni, a nie tygodni lub miesięcy" – czytamy w komunikacie resortu obrony.

