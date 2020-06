Nieoficjalnie: Ambasador RP w Czechach odwołana. W tle mobbing

Komisja Antymobbingowa i Antydyskryminacyjna MSZ prowadziła trzy postępowania w związku ze skargami na ambasador Barbarę Ćwioro. Ćwioro funkcję ambasadora Polski w Czechach pełni od września 2018 roku.

Wewnętrzne śledztwo zakończyło się stwierdzeniem mobbingu i dyskryminacji. Jednocześnie resort zastrzega, że "dokumentacja postępowania obejmuje dane wrażliwe i dotyczy chronionych dóbr osobistych", a zatem "udzielenie szczegółowych informacji w tej sprawie nie jest możliwe". Postępowanie wyjaśniające w związku z mobbingiem w ambasadzie w Czechach rozpoczął 30 kwietnia Rzecznik Dyscyplinarny Służby Zagranicznej.

Prezydent podpisał wniosek ministra spraw zagranicznych o odwołanie Barbary Ćwioro – dowiedział się Onet. W tej chwili nie ma oficjalnych informacji, kto miałby zostać jej następcą.

W lipcu 2019 r. zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożył Andrzej Papierz, dyrektor generalny Służby Zagranicznej. Chodziło o podejrzenie popełnienia przestępstwa z art. 218 par. 1a kodeksu karnego. Dotyczy on "złośliwego lub uporczywego naruszania prawa pracownika wynikającego ze stosunku pracy". Grozi za to kara do dwóch lat pozbawienia wolności.

Dochodzenie wszczęła Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów. Do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów. W marcu rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej przekazał, że wciąż przesłuchiwani są świadkowie. W drugiej połowie maja dochodzenie wciąż było prowadzone "w sprawie".