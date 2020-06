Wyłudzali VAT, zostali zatrzymani przez ABW. Skarb Państwa stracił siedem milionów złotych

Zatrzymani należeli do kierownictwa podmiotu, który w ramach dostaw towarów wewnątrz UE sprzedawał metale nieżelazne do spółek zarejestrowanych na terenie Czech i Słowacji. – W rzeczywistości był to jedynie fikcyjny obrót, który pozwalał ich firmie uzyskiwać nienależne zwroty podatku VAT. Skarb Państwa stracił na działaniu ich spółki ponad siedem milionów złotych – mówi nam informator.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczenia nieprawdy w dokumentach, posługiwania się stwierdzającymi nieprawdę dokumentami, oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia szeregu przestępstw skarbowych. Zostali tymczasowo aresztowani. Dotychczas w sprawie przedstawiono zarzuty 42 osobom.

Śledztwo prowadzi katowicka Delegatura ABW pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Ma charakter rozwojowy.