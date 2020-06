Andrzej Duda zapowiedział nowe 500 plus. Oto szczegóły

– Te pieniądze będą tak emitowane, jak 500 plus. Rodziny będą otrzymywały bon turystyczny na dziecko, to będzie 500 złotych na każde dziecko w rodzinie do wykorzystania na potrzeby wypoczynku turystycznego, wyjazdów, kolonii, wczasów, wszystkiego tego, co z tym związane – mówił w sobotę w Stalowej Woli prezydent.

"Super Express" dotarł do szczegółów związanych z bonem turystycznym. Z projektu, który wkrótce ma pojawić się w Sejmie wynika, że nowe prawo wejdzie w życie jeszcze w te wakacje, a pieniądze będzie można wykorzystać do 2021 roku.

Według ustaleń dziennika, bony będą emitowane w kwocie 500 zł na każde dziecko, tak jak w przypadku programu 500 plus. Bon będzie można wykorzystać np. do opłacenia pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim.

Na potrzeby programu ma zostać stworzony specjalny Katalog Bazy Turystycznej. Znajdą się w nim podmioty, których usługi będzie można opłacić za pomocą bonu.

Każda osoba spełniająca kryteria otrzyma bon po zarejestrowaniu się na elektronicznej platformie ZUS (PUE ZUS). Trzeba będzie go okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu – czytamy na stronie internetowej "SE".

