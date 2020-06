Prezydent Duda przyjechał na... wesele. Opublikowano zdjęcia

Do niecodziennej sytuacji doszło dzisiaj we Wrzawach na Podkarpaciu. Na miejscowe wesele przyjechał prezydent Andrzej Duda. Od 6 czerwca znów można organizować przyjęcia weselne maksymalnie do 150 osób.

"Wzielismy slub! Panie @AndrzejDuda @prezydentpl podobno jest Pan we #wrzawy. Skoro juz Pan zablokował drogę to może Pan wpadnie życzeniami?" – zwrócił się na Twitterze do Andrzeja Dudy Szymon Nawrocki (pisownia oryginalna – red.).

Prezydent odpowiedział na zaproszenie pana młodego i rzeczywiście pojawił się na przyjęciu. "Dziękuję za zaproszenie. Wpadłem i złożyłem życzenia osobiście. Sto lat Młodej Parze! Jeszcze raz proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia i życzenia od całej Załogi Dudabusa. Udanego wesela!" – napisał, dołączając selfie z nowożeńcami.

Na oficjalnym profilu kampanijnym Duda 2020 pojawiło się również krótkie nagranie dokumentujące wizytę prezydenta na przyjęciu.

Jutro Andrzej Duda będzie kontynuował objazd po kraju. Złoży wizytę w Wilczkowicach Górnych w województwie mazowieckim.