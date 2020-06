Duże zmiany w PiS: To może być "namaszczenie" na następcę Kaczyńskiego

Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że wkrótce zastępcą Jarosława Kaczyńskiego ma zostać premier Mateusz Morawiecki. Do zmiany tej - określanej przez dziennik jako najważniejszej - ma dojść w czasie wewnętrznych wyborów w Prawie i Sprawiedliwości, które są zaplanowane na jesień.

Rozmówca gazety z partii rządzącej podkreśla, że "być może szef rządu zastąpi wiceprezesa Adama Lipińskiego, który powoli wycofuje się najpewniej z politycznej aktywności". – Kaczyński ma duże zaufanie do Mateusza Morawieckiego. To premier jest w tej chwili gwarantem wyjścia PiS poza nasz twardy elektorat. To może być też namaszczenie Morawieckiego na przyszłego lidera PiS – dodaje.

"SE" przypomina, że obecnie funkcję wiceprezesów partii pełnią: Beata Szydło, Joachim Brudziński, wspomniany już Adam Lipiński, Mariusz Błaszczak, Antoni Macierewicz i Mariusz Kamiński.