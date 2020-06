Kosiniak-Kamysz: Trzaskowski bierze program ode mnie

– Puszczamy na Twitterze, bardzo podobne wypowiedzi, czasami te same słowa mówiące o wzięciu kredytu na własne mieszkanie, a program "Własny kąt" mam od kilku miesięcy - 50 tys. złotych na wkład własny, zatrzymanie w mniejszych miejscowościach – mówił Kosiniak-Kamysz w Polsat News.

Przekonywał, że Trzaskowski powtarza również takie propozycje, jak "stypendium prezydenckie" dla studentów, dodatki emerytalne dla strażaków czy orędzie o stanie państwa. – Ja się mogę ucieszyć, bo z dobrych pomysłów należy korzystać – ocenił lider PSL.

Jak tłumaczył, różnica między nim a Trzaskowskim jest taka, że ma "program i nie ma nad sobą prezesa", a jego konkurent "nie ma programu, ale ma nad sobą prezesa". – Widać, że (PO - red.) razem z PiS chcą zmonopolizować scenę polityczną – dodał.

– Myślę, że Polacy nie zagłosują na kogoś kto nie ma programu wyborczego i mówi, że do końca tygodnia go przedstawi – stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Były lider PO Grzegorz Schetyna poinformował wczoraj w Radiu Plus, że Rafał Trzaskowski przedstawi swój program do końca tygodnia. Do rozpoczęcia ciszy wyborczej zostało dwa dni.