USA wiarygodnym sojusznikiem Polski? Wyniki sondażu dają do myślenia

W sondażu SW Research dla portalu rp.pl, Polakom zadano pytanie, czy uważają dzisiejsze USA za wiarygodnego sojusznika Polski.

Odpowiedzi „tak” odpowiedziało 29,9 proc. badanych.

„Nie” twierdzi 53,2 proc. respondentów.

Zdania w tej kwestii nie ma 16,9 proc. Polaków, którzy wzięli udział w sondażu.

Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu, zauważyła, że „trzech na dziesięciu uczestników badania uważa Stany Zjednoczone za wiarygodnego sojusznika Polski (30 proc.)”.

„Najczęściej są to osoby w wieku do 24 lat (41 proc.) oraz mieszkańcy wsi (33 proc.). Większy odsetek, ponad połowa badanych (53 proc.) uznaje jednak USA za niewiarygodnego sojusznika. Odsetek ten rośnie wraz z wiekiem – od 42 proc. w grupie do 24 lat, przez 49 proc. wśród osób w wieku 25–34 lata, 54 proc. w grupie 35–49 lat, do 56 proc. wśród respondentów powyżej 50. roku życia. Prawie trzech na pięciu badanych z wyższym wykształceniem uważa USA za niewiarygodnego sojusznika Polski (58 proc.). Jeden na trzech mieszkańców wsi sądzi, że USA jest wiarygodnym sojusznikiem (33 proc.)” – wyjaśniła.

Kontrowersyjne słowa Trumpa. Co powiedział prezydent USA?

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos prezydent USA Donald Trump skrytykował NATO. Stwierdził, że Stany Zjednoczone nie czerpią żadnych korzyści z sojuszu.

W wywiadzie dla FOX News amerykański przywódca ocenił, że NATO nie jest już „ulicą jednokierunkową”. Przyznał, że ma wątpliwości, czy sojusznicy przyszliby Ameryce z pomocą i bagatelizował pomoc NATO podczas wojny w Afganistanie, która była jedynym w historii przypadkiem wykorzystania artykułu 5. o wzajemnej obronie.

Polscy politycy zareagowali na wypowiedź Trumpa

No słowa Donalda Trumpa zareagowali m.in. prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

„Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!” – napisał na platformie X prezydent.

Premier Donald Tusk we wpisie w X przypomniał, że w 2011 roku uczestniczył w Afganistanie w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy. „Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi” – dodał szef rządu.

Z kolei wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił na X, że „ofiara polskich żołnierzy nigdy nie zostanie zapomniana i nie może być umniejszana”. Zapewnił, że „Polska zawsze była, jest i będzie odpowiedzialnym i wiarygodnym sojusznikiem”.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 27-28 stycznia 2025 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Czytaj też:

"Nasza krew nie była zbędna". Rodziny poległych żołnierzy odpowiadają TrumpowiCzytaj też:

"Z niepokojem śledzimy wypowiedzi". Czarzasty uderza w Trumpa