Kosiniak-Kamysz zdecydował inaczej niż Tusk. "Potrafimy szukać porozumienia"
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz Źródło: PAP / Paweł Supernak
Wicepremier, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił, że jego klub uda się na rozmowy w Pałacu Prezydenckim.

W piątek rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki zaprosił na czwartek 29 stycznia do Pałacu Prezydenckiego przedstawicieli wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Dodał, że spotkania będą dotyczyły "bieżącej współpracy prezydenta z parlamentem". Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że głowa państwa chce przedyskutować kwestie dotyczące zaproszenia od prezydenta Donalda Trumpa do Rady Pokoju oraz nowej konstytucji. Wiadomo już, że nie wszystkie kluby skorzystają z zaproszenia głowy państwa. W Pałacu na pewno nie pojawią się przedstawiciele Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Prezes PSL zapowiedział, że jego formacja przyjęła zaproszenie. "Bezpieczeństwo, rozwój państwa i inwestycje to kwestie, które wykraczają poza bieżący spór polityczny. Kluczowa jest zdolność państwa do działania" – podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Dlatego PSL weźmie udział w spotkaniu u Prezydenta RP. Nie tylko mówimy o wspólnocie narodowej, ale realnie ją odbudowujemy. W sprawach kluczowych potrafimy szukać porozumienia i brać odpowiedzialność za sprawy państwa" – ogłosił minister obrony narodowej.

W rozmowach w Pałacu ma wziąć też udział przedstawiciel Polski 2050.

KO nie chce rozmawiać z prezydentem

– Koalicja Obywatelska nie weźmie udziału w spotkaniu z prezydentem Nawrockim. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie prezydenta z premierem Donaldem Tuskiem, na którym wszystkie najważniejsze sprawy zostały omówione – przekazała Wirtualnej Polsce rzecznik klubu KO Dorota Łoboda.

Łoboda zaznacza, że "klub Koalicji Obywatelskiej nie dostał informacji, czego miałoby dotyczyć spotkanie w Pałacu Prezydenckim". – Jeśli prezydent Nawrocki chciałby rozmawiać o ustawach, to jego przedstawiciele zawsze mogą uczestniczyć w pracach sejmowych komisji – mówi rzecznik.

Źródło: X / WP
