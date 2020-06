"W tej walce wygrywamy". Premier: To jest nasze wielkie osiągnięcie

Podczas wspólnej konferencji z minister rodziny pracy i polityki społecznej Marleną Maląg, szef rządu mówił, że ostatnie tygodnie i miesiące postawiły przed gospodarką ogromne wyzwania. Jak zauważył, kryzys związany z koronawirusem dokonuje wielu zmian gospodarczych i społecznych. – W krajach Unii Europejskiej rośnie gwałtownie poziom bezrobocia – wskazał.

Mateusz Morawiecki mówił o najnowszych danych dotyczących Polski i tłumaczył, jak sytuacja w naszym kraju wygląda na tle innych państw. – GUS podał dane za maj. Na koniec lutego poziom bezrobocia 919 tys. Boli nas każdy bezrobotny i chcemy, żeby każdy, który chce pracować, mógł pracę znaleźć – podkreślił. Jak dodał, według danych za maj mamy obecnie 1 mln 11 tys. bezrobotnych. – To 6-krotnie mniejszy przyrost bezrobocia niż w Hiszpanii – wskazał. Premier zaznaczał, że w dobie epidemiii przyrost bezrobocia w Polsce był jednym z najniższych procentowo w Unii Europejskiej. – I jest to nasze wielkie osiągnięcie – przekonywał.

Szef rządu podkreślał, że sytuacja mogłaby wyglądać inaczej, gdyby nie szybkie działania rządu. – Ekonomiści mówią: zatrzymaliście reakcję łańcuchową poprzez Tarczę Finansową. Przez nią chronimy 5 mln miejsc pracy i bezrobocie przyrasta rzeczywiście w najniższym tempie w UE – mówił. – Gdybyśmy dzisiaj czekali na środki unijne lub inną pomoc to mielibyśmy teraz ogromny poziom bezrobocia. Co najmniej taki jak we Francji czy Włoszech. Dzisiaj Polska potrzebuje szybkiej odbudowy gospodarczej, która trafi do każdego powiatu i gminy – dodawał.

W dalszej części swojego wystąpienia premier Morawiecki mówił o potrzebie "planu odbudowy po koronawirusie; planu, który pozwoli nam wrócić do normalności, planu prezydenta Andrzeja Dudy".

– Mamy dobry i szybki plan wyjścia z kryzysu gospodarczego. W tej walce o pracę - dzięki przyciąganiu inwestycji z USA - wygrywamy. Jestem przekonany, że za chwilę z powrotem będziemy w stanie zaproponować dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy – zapewniał premier.

Z informacji rzekazanych przez minister Maląg wynika, że w ramach rządowej pomocy antykryzysowej do polskich firm trafiło 100 mld zł. – Musimy zadbać o Polaków, żeby jak najszybciej przez ten kryzys przejść i te działania zawarliśmy w tarczach. We współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą zostały wypracowane kolejne kroki wsparcia – oświadczyła.