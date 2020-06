Tuż przed wyborami Trzaskowski pokazał program. "Zawetuję każdą próbę naruszenia 500+"

"Pandemia COVID-19 postawiła świat na głowie. Dała nam zupełnie nową perspektywę na życie, na wartości, którymi się kierujemy. Obnażyła ulotność tego, co często uważaliśmy za pewnik – naszego stylu życia, wygody, pracy czy zdrowia. Rzuciła też nowe światło na dotychczasowe podziały polityczne i społeczne. Chociaż nadal są one aktualne, zagrożenie pandemii uświadomiło nam, że musimy działać jako wspólnota. W pojedynkę nikt z nas nie dałby rady. Sami nie uchronimy się przez pandemiami, skutkami kryzysu gospodarczego czy zmian klimatycznych" – tak brzmi pierwszy akapit wstępu do programu kandydata Koalicji Obywatelskiej. Program został zatytułowany "Nowa Solidarność".

Całość podzielona jest na 3 rozdziały, składające się z podrozdziałów: "My i nasi najbliżsi"; "Nasze otoczenie"; "Nasze państwo, nasza wspólnota".

"My i nasi najbliżsi"

W pierwszym dziale Trzaskowski przedstawia pomysły związane z przedsiębiorczością, ochroną zdrowia oraz edukacją.

"Zaproponuję utworzenie specjalnego funduszu skierowanego do małych miejscowości i miast, którego celem będzie rozpędzenie gospodarki i impuls do powstania nowych miejsc pracy, blisko ludzi. W ramach funduszu, częściowo finansowanego ze środków Unii Europejskiej, samorządy, bo to one mają najlepszą wiedzę na temat potrzeb lokalnych społeczności i doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych, otrzymają pulę środków – co najmniej 30 mln zł na miasto powiatowe" – deklaruje.

Zapowiada utworzenie funduszu, z którego każda polska rodzina będzie mogła uzyskać 10 tys. zł na modernizację domu lub mieszkania – wymianę okien, ocieplenie budynku, montaż paneli fotowoltaicznych itp.

"Będę oczekiwał od rządu, że już w 2021 roku wydatki te wzrosną do co najmniej 6% PKB. Tylko realne zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, między innymi na onkologię, przełoży się na skrócenie kolejek i szybszy dostęp do leczenia. Przeliczając to na głowę każdego Polaka, z obecnych 2757 zł wydatki wzrosną do 3676 zł" – obiecuje kandydat KO.

Zapowiada także domaganie się wyższych płac dla nauczycieli, powołanie Rady Społecznej ds. Edukacji oraz utworzenie systemu stypendiów prezydenta RP dla najzdolniejszych uczniów, zwłaszcza z mniejszych miejscowości.

"Nasze otoczenie"

Rafał Trzaskowski chce stworzenia Nowej Umowy Społecznej: "Ostatnie miesiące pokazały, że w trudnych sytuacjach potrafimy być razem. Wykazaliśmy się solidarnością międzypokoleniową. W trosce o zdrowie osób starszych i chorych zmieniliśmy swój codzienny sposób funkcjonowania. Izolacja fizyczna nie była więc izolacją społeczną. Zamknięci w domach, zaczęliśmy sobie pomagać częściej, niż robiliśmy to wcześniej. Ten duch wspólnoty powinien z nami pozostać i odzwierciedlić się w naszej nowej polityce".

"Będę domagał się od rządu wprowadzenia w życie i respektowania wszystkich postanowień Konwencji Rady Europy o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej" – zapowiada.

Kandydat obiecuje projekt ustawy o równej płacy za pracę tej samej wartości; zainicjuję kampanie na rzecz przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej kobiet. Chce także powołania Rady Kobiet przy prezydencie. Jednocześnie deklaruje: "Zawetuję każdą próbę zaostrzenia obecnie obowiązującej ustawy aborcyjnej".

"Zaproponuję wprowadzenie bezpłatnej opieki żłobkowej i przedszkolnej w całej Polsce, wzorem Warszawy. Liczbę miejsc w żłobkach zwiększymy poprzez rozszerzenie programu Maluch+" – zapewnia włodarz Warszawy i wskazuje, że jako prezydent Polski zawetuje każdą próbę naruszenia programu Rodzina 500+.

"W ramach przysługującej mi inicjatywy ustawodawczej przedstawię projekt ustawy o związkach partnerskich, zgodny z założeniami poselskiego projektu złożonego do Sejmu w poprzedniej kadencji" – czytamy w tym rozdziale.

"Nasze państwo, nasza wspólnota"

"Ostanie pięć lat to postępująca erozja państwa, niszczenie instytucji publicznych i deptanie zapisów Konstytucji. Kluczowe instytucje, takie jak prokuratura, zostały podporządkowane decyzjom polityków. Próbowano zniszczyć niezależność sądów, zbudowano cały nowy system dyscyplinarny, który służy zastraszaniu nieposłusznych władzy sędziów. Dokonano demontażu korpusu służby cywilnej, manipulowano procesem stanowienia prawa, ustawy przepychano „bez żadnego trybu”, łamano zasady trójpodziału władzy. Tak zwane reformy instytucji publicznych miały jeden cel – czystkę kadrową i opanowanie tych instytucji przez swoich ludzi. Brutalne zawłaszczenie instytucji państwa osłabiło ich sprawność" – wskazuje kandydat.

Dlatego chce przeprowadzenia "razem z sejmikami wojewódzkimi i urzędami marszałkowskimi debaty i wysłuchania obywatelskie, jak przywrócić państwo prawa".

"Złożę projekt ustawy przyznający Prezydentowi RP prawo powołania Prokuratora Generalnego i rozdzielający funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego" – obiecuje Rafał Trzaskowski. "Stworzę platformę online do składania wniosków i pomysłów, których celem ma być usprawnienie naszego państwa. Platforma będzie dostępna dla wszystkich obywateli" – to kolejna propozycja.