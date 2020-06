Zandberg uderza w Bosaka: Nie będziemy iść na układy z faszystami

– Trzeba mieć odwagę, a nie udawać, że się nie ma poglądów. Ale to dotyczy bardzo wielu spraw. To dotyczy praw człowieka. Niektórzy mówią o nas, wy na lewicy jesteście radykałami. My odpowiadamy, tak, jesteśmy radykalnie po stronie praw człowieka i nie będziemy się w sprawie praw człowieka cofać – mówił Zandberg.

W dalszej części swojej wypowiedzi poseł Razem zaatakował lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka. – Nie będziemy iść na układy z faszystami, nie będziemy się wdzięczyć do pana Bosaka, nie będziemy się wdzięczyć do Konfederacji, bo demokracja i prawa człowieka to są wartości, których się nie sprzedaje. Po ich stronie się po prostu stoi – mówił Zandberg podczas konferencji prasowej w Krakowie.

Głos zabrał również Włodzimierz Czarzasty, który ostro skrytykował osoby łączące Roberta Biedronia z Andrzejem Dudą. – Wszystkim świniom, które łączą Biedronia z Dudą w jakikolwiek sposób w przeciągu ostatniego tygodnia, w tym momencie potępiam i nazywam was tak, jak powinienem was nazwać. Rożne rzeczy mogą się Lewicy zdarzyć. Raz byliśmy głupi, raz byliśmy mądrzy. Ale nigdy nie byliśmy przy Kaczyńskim i nigdy nie byliśmy przy Dudzie – podkreślił.

