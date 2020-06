Pierwsze informacje o frekwencji. "PKW ma dobre wiadomości"

– PKW ma dobre, albo nawet bardzo dobre wiadomości – mówił szef PKW sędzia Sylwester Marciniak podczas konferencji PKW, informując o frekwencji wyborczej do godziny 12.

Jak poinformował Państwowa Komisja Wyborcza, do godziny 12 wydano karty do głosowania 7 109 803 osobom uprawnionym, co stanowi 24,08 proc. w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach.

Najwyższą frekwencją mogą się pochwalić województwa: mazowieckie (26,36 proc.), małopolskie (25,32 proc.) i podlaskie (25,16 proc.).

Najniższą frekwencję odnotowano w województwach: opolskim (20,6 proc.), świętokrzyskim (22,13 proc.) i lubuskim (22,65 proc.).