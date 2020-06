"W III RP łatwiej było byłym ubekom zachować swoje uprawnienia niż...". Premier o Poznańskim Czerwcu

We wpisie zamieszczonym na Facebooki szef rządu odniósł się do przypadającej dziś rocznicy Poznańskiego Czerwca. Jak pprzypomniał Mateusz Morawiecki, 28 czerwca 1956 roku mieszkańcy Poznania wyszli na ulicę miasta, by upomnieć się o swoje prawa.

"Obok haseł typowo socjalnych, niesiono hasła wzywające do wolności i godności życia. Kiedy komunistyczna władza wysłała przeciwko demonstrującym najpierw milicję a później wojsko, demonstrujący opanowali więzienie i zbrojownię, zabierając broń, która posłużyła do obrony. Trzydniowe walki na ulicach miasta pochłonęło kilkadziesiąt ofiar i ponad 600 rannych - do tej pory nie udało się ustalić dokładnej liczby i nazwisk zabitych osób" – czytamy we wpisie premiera.

Mateusz Morawiecki stwierdził, że Poznański Czerwiec "był ostatnim akordem zbrojnej walki Polaków o niepodległość rozpoczętym w 1939 roku i pierwszym masowym protestem społecznym, z którego narodziła się 24 lata późnie 'Solidarność'". "Niestety, w III RP łatwiej było byłym ubekom zachować swoje uprawnienia „kombatanckie”, niż naprawić krzywdy ich ofiarom" – skiwtował szef rządu.