Kiedy poznamy ostateczny wynik wyborów? Szef PKW podał termin

– Czekamy na wyniki głosowania za granicą 24 godziny. Jeżeli będą jakieś problemy ze 169 obwodami za granicą, to czekamy maksymalnie 48 godzin, czyli do wtorku do godziny 21:00. Ale mam nadzieję, że nie będzie tego typu zdarzeń – stwierdził Marciniak na konferencji prasowej w niedzielę wieczorem.

Przewodniczący PKW dodał, że ostateczne wyniki wyborów poznamy "we wtorek lub maksymalnie w środę rano".

Według sondażowych wyników exit poll, prezydent Andrzej Duda zdobył w niedzielnych wyborach 41,8 proc. Drugie miejsce zajął kandydat KO Rafał Trzaskowski z wynikiem 30,4 proc. To ci dwaj politycy wchodzą do drugiej tury, która odbędzie się za dwa tygodnie, 12 lipca.

Kolejne miejsca zajęli: Szymon Hołownia – 13,3 proc. głosów, Krzysztof Bosak – 7,4 proc., Robert Biedroń – 2,9 proc., Władysław Kosiniak-Kamysz – 2,6 proc.

Frekwencja wyborcza była rekordowa i wyniosła prawie 63 proc.

