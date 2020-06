Premier: To wybór między planem Dudy a planem chaosu

– Dziękuję za zaproszenie do Łęcznej. Jesteśmy u progu wychodzenia z dużych tarapatów, tak jak cały świat, z nieszczęśliwej pandemii. Nasz plan z Andrzejem Dudą to wychodzenie z kryzysu przez inwestycje lokalne, takie jak w Łęcznej – mówił szef rządu. Premier stwierdził, że wprowadzając pakiet rozwiązań pomocowych w czasie epidemii, rząd uratował przedsiębiorców przed bankructwem. – Dla nas najważniejsze było ochronienie tej wartości, jaką jest praca ludzka i to się udało – mówił polityk.



W dalszej części swojej wypowiedzi Morawiecki podkreślił, że w II turze Polacy staną przed wyborem dwóch odmiennych wizji Polski. – Trzeba rzeczywiście dobrze wybierać, pomiędzy tym, co jest nazywane planem Dudy, pomiędzy planem inwestycyjnym, a planem rewolucji obyczajowych, planem chaosu, brakiem współpracy. Wiemy doskonale, że dzisiaj każdy z tych naszych oponentów może obiecać wszystko. Ale kiedy byli u władzy, warto przypomnieć sobie poprzedni kryzys, co zrobili. Podnosili VAT, podnosili podatki, zabrali OFE, podnieśli wiek emerytalny, a my staramy się podnosić stopę życiową, ludzi i być przy ludziach – przekonywał premier.

– Dlatego tak ważna jest mobilizacja i zrozumienie, że tu chodzi o model rozwoju Polski. Taki, który ma stworzyć z Polski kraj nowoczesny, bliski ludziom, dostatni, taki żeby też w Łęcznej można być, wrócić po studiach, technikum, liceum, szkole zawodowej, branżowej i tu znaleźć prace. Czy Polsce takiej, która wysysa tylko do wielkich ośrodków największe talenty, różnych ludzi albo zmusza do emigracji – podkreślał Mateusz Morawiecki podczas spotkania z mieszkańcami Łęcznej.

Czytaj także:

"Kaczyński będzie miał wielką pokusę...". Prof. Dudek: Siedzimy wszyscy na bombie

Czytaj także:

"Fakt" ujawnia tajny plan PiS przed drugą turą wyborów. "Możliwe, że jeszcze w tym tygodniu"