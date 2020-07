"Tajny plan". Co PO jest w stanie zrobić dla pozyskania wyborców Hołowni?

– Ja, jeden z milionów Polaków, nie mam w II turze swojego kandydata. Nie mam go, ale na wybory pójdę i oddam głos. Ten głos oddam nie za czymś, a przeciwko czemuś. Oddam ten głos przeciwko wizji Polski Andrzeja Dudy i jego partii PiS – poinformował wczoraj Szymon Hołownia. Jak wiadomo, Platforma Obywatelska liczyła na więcej, na jasne poparcie Rafała Trzaskowskiego. Chodzi bowiem o ponad 2,6 mln głosów, które mogłyby pomóc utorować kandydatowi KO drogę do prezydentury.

Jak pisze dzisiejszy "Super Express", oficjalnie niezależny kandydat na prezydenta domaga się, żeby Trzaskowski poparł jego postulaty. Tymczasem, ze strony PO może zostać położony na szali fotel prezydenta Warszawy. Tabloid wskazuje, że byłaby to dla Szymona Hołowni trampolina do wielkiej polityki. Czy taki scenariusz jest możliwy? Rozmówcy gazety z PO wcale tego nie wykluczają.

– Teraz czas na handel. Hołownia może zażądać wiele. Nawet Warszawy i ją dostanie – mówi źrodło "SE" w największej partii opozycjnej. – Wygrana w wyborach prezydenckich to nowy rozdział dla PO. Pewnie będziemy skłonni oddać wiele, bardzo wiele, by dojść do tego celu. Hołownia prezydentem Warszawy? Być może... – dodaje inny rozmówca.

