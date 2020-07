Minister rolnictwa chwali Andrzeja Dudę: Stąpa twardo po ziemi

Minister rolnictwa podkreśla, że w przeciwieństwie do prezydenta Bronisława Komorowskiego, obecny prezydent Andrzej Duda "stąpa twardo po ziemi". – Szanuje wyborców i do końca kampanii na pewno nie zrezygnuje ze spotkań z nimi. Zaraz po I turze spotkał się z przedstawicielami samorządu rolniczego, aby podziękować za tak silne poparcie, jakiego udzielili mu wyborcy z terenów wiejskich. Rolnicy to ludzie przyzwyczajeni do ciężkiej pracy i szanujący też tych, którzy ciężko pracują – tłumaczy.

Ardanowski wskazuje też, jak ważny dla Andrzeja Dudy jest elektorat wiejski, który został w ostatnich dniach skrytykowany. – W I turze prezydent Andrzej Duda uzyskał od rolników ponad 70-procentowe poparcie, a wśród mieszkańców wsi, gdzie żyją przecież nie tylko rolnicy, poparło urzędującego prezydenta prawie 55 proc. osób. Na tych terenach mieszka około 40 proc. naszych rodaków. Oni docenili obecnego prezydenta za jego zaangażowanie i szacunek, jaki okazywał im przez ostatnie pięć lat. Osobiście, niejednokrotnie sam doświadczyłem ze strony głowy państwa wsparcia w rozwiązywaniu trudnych spraw związanych z rolnictwem. Wiem dobrze, jak prezydent Duda interesuje się tym działem gospodarki – przekonuje.

– Jestem przekonany, że za zwycięstwem Andrzeja Dudy w II turze przemawiają jego dokonania, bo jeżdżąc po kraju widzę, jak ludzie to doceniają. Jednak absolutnie nie lekceważymy Rafała Trzaskowskiego i dlatego ja również apeluję o masowy udział w wyborach, bo to pozwoli nam na dalszą realizację naszych planów wyrównywania szans dla wszystkich, a nie dla elit – podsumował Ardanowski w rozmowie z DoRzeczy.pl.