"Raz Tusk, raz Rostowski. To jego idole". Premier uderza w Trzaskowskiego

Szef rządu nie szędził krytyki pod adresem kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Nawiązał do pomysłu włodarza Warszawy, aby debatę kandydatów zorganizować w poniedziałek w Lesznie. Wiadomo już, że tego samego dnia w Końskich debatę z udziałem Andrzeja Dudy organizuje Telewizja Polska. Trzaskowski odmówił wzięcia w niej udziału.

– Dzisiaj mówi się sporo o debacie, prawda? Debata taka, debata siaka. Wiadomo, że pan Trzaskowski chce debaty pod osłoną swoich mediów, w większości zresztą mediów, które mu sprzyjają. Ale ja mam propozycję do pana Trzaskowskiego. Panie Rafale, niech pan odbędzie tę debatę najpierw sam ze sobą. Trzeba uzgodnić poglądy ze sobą, bo rano pan ma inne niż wieczorem (...) W debacie trzeba mieć jakieś poglądy, a on ma rano inne niż wieczorem – mówił Morawiecki do mieszkańców Bytowa.

– To nie jest tak, że w nim raz górę bierze liberał, turboliberał, potem lewak, komunista jakiś, bo to też jest jego natura częściowo, a potem znowu konserwatysta, demokrata czy inny. Nie szanowni państwo. Zasada jest dużo prostsza u pana Trzaskowskiego – raz górę w nim bierze pan Tusk, raz pan Giertych, raz Rostowski, raz Balcerowicz. To są jego idole, to są jego przyjaciele – dodał szef rządu.

Mateusz Morawiecki ostrzegał: – My musimy być zmobilizowani przeciwko tym farbowanym lisom, na czele z panem Trzaskowskim. Ja zastanawiam się, czy pan Trzaskowski jak patrzy się rano i wieczorem w lustro, to poznaje czy to jest jedna i tak sama osoba. On potrafi zmieniać zdania częściej, niż jego koledzy, niż Tusk, niż Budka, niż pan Rostowski.