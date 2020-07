Andrzej Duda w ogniu pytań internautów

Jak informuje facebookowy profil portalu Wykop.pl, zaproszenie na spotkanie z internautami zostało wystosowane do obu kandydatów. Jako pierwszy odpowiedział na nie Andrzej Duda.

Ubiegający się o reelekcję prezydent będzie odpowiadał na pytania dziś o 19.45 w formule AMA, czyli "ask me anything". Daje ona uczestnikom możliwość zadania dowolnego pytania.

Andrzej Duda już raz wziął udział w podobnym spotkaniu. Miało to miejsce w 2015 roku w trakcie poprzedniej kampanii prezydenckiej.

