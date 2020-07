Finał kampanii Trzaskowskiego. "Można utracić duszę. Nie pozwolimy na to"

– Wszyscy jesteśmy Polkami i Polakami. W tej kampanii tak wiele razy próbowano nas dzielić i atakować - Ślązaków, nauczycieli, lekarzy, mieszkańców dużych miast, rodziców osób z niepełnosprawnościami. Właściwie chyba każdy w Polsce został zaatakowany. Chyba został tylko pan prezes. Wszyscy w Polsce mamy polskie serce i duszę. Nigdy nie damy się dzielić i powiemy: mamy dość nienawiści – mówił Rafał Trzaskowski.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że przez pięć lat PiS niszczył państwo, obrażając wszystkie grupy społeczne, szukając "ukrytej opcji niemieckiej, odbierając in vitro, niszcząc edukację". – Przez te lata okazało się, że ze wszystkim jest jak ze zdrowiem. Dopiero jak człowiek je traci to rozumie jak ważne jest. Nie zastanawialiśmy się jak ważne są wolne sądy, prawa kobiet, jak ważny jest szacunek do pielęgniarek. Nie zastanawialiśmy się nad tym, bo nie wiedzieliśmy, że to będzie atakowane. Dopiero trzeba było pięciu lat prezydenta Dudy, byśmy wiedzieli, jakie to wszystko jest ważne – podkreślał.

Trzaskowski stwierdził, że Polacy nie zdawali sobie sprawy, że pojawi się ktoś, kto "będzie chciał nas wychowywać i będzie nam mówił, czym jest rodzina i patriotyzm".

– Właśnie o tym są te wybory. Można utracić coś, o czym na co dzień się nie myśli, a co jest podstawą wolności. Można utracić duszę. Nie pozwolimy na to. Potrzebujemy zmiany, że nie dać sobie odebrać naszej duszy i wolności – przekonywał.

Trzaskowski podkreślił, że Polska potrzebuje dzisiaj "patriotyzmu budowania". – Trzeba wyjść z okopów, uśmiechnąć się i zacząć na nowo budować wspólnotę – przemawiał kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Czytaj także:

Ziemkiewicz o nagraniu z Trzaskowskim: On naprawdę przyćmił PetruCzytaj także:

Duda czy Trzaskowski? Złe pytanie. Właściwsze jest: tak czy nie dla "wojny na górze"?