Trzaskowski: To jest olbrzymia szansa dla prezydenta Dudy

Rafał Trzaskowski podziękował Polakom za wsparcie w kampanii wyborczej i podkreślił, że poparło go 10 milionów wyborców. – Chcę wszystkim zapowiedzieć: to tylko kolejny etap w naszej walce. Będziemy walczyć dalej. Wyciągamy wnioski: musimy się otwierać i zadbać o to, by zagospodarować tę energię i nadzieję – mówił polityk.

Były kandydat KO stwierdził, że podczas kampanii po raz pierwszy od lat udało się stworzyć w pełni obywatelski ruch. – Dlatego że przez te dwa miesiące Polki i Polach, którzy chcą zmiany, obudzili się, jasno opowiedzieli się za zmianą i wiemy o tym, że 10 mln Polaków chce Polski, która jest europejska, tolerancyjna, która jest uśmiechnięta, gdzie nie ma równych i równiejszych – kontynuował.

Trzaskowski podczas konferencji zwrócił się też bezpośrednio do prezydenta Dudy. – To jest olbrzymia szansa dla pana prezydenta, żeby uwolnić się od swojej partii politycznej, żeby nie słuchać przez cały czas tylko jednej osoby, żeby wsłuchać się w głos obywateli i żeby wetować te ustawy, które po prostu będą złymi ustawami, które będą atakować niezależne instytucje, które będą atakować samorząd i mam nadzieję, że pan prezydent w tej drugiej kadencji pokaże znacznie więcej niezależności – stwierdził polityk.

