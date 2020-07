NIK dziękuje posłom opozycji. Zaskakujący wpis na Twitterze

Posłowie opozycji Michał Szczerba i Dariusz Joński złożyli dziś w Najwyższej Izbie Kontroli dokumenty dotyczące zakupów sprzętu medycznego przez Ministerstwo Zdrowia. Chodzi m.in. o zakup respiratorów i środków ochrony osobistej.

Jak tłumaczył w rozmowie z dziennikarzami Szczerba, resort zdrowia podpisał umowę na 1241 respiratorów za kwotę 200 milionów złotych. Sprzęt miał być dostarczony do końca czerwca. – Dotarło 200 z 1241. Ale co jest najohydniejsze w tej sprawie. Ministerstwo Zdrowia w dniu podpisania umowy wpłaciło na konto handlarza bronią 35 milionów euro, to jest 160 milionów złotych i te pieniądze nie wróciły. Nie dotarł sprzęt, nie wróciły pieniądze – podkreślał poseł.

Do dzisiejszej wizyty parlamentarzystów Najwyższa Izba Kontroli odniosła się na Twitterze. Dziękujemy posłom Michałowi Szczerbie i Dariuszowi Jońskiemu za przekazanie NIK dokumentów w sprawie zakupów Ministerstwa Zdrowia" – napisano. "To dowód na zaufanie jakim cieszy się Izba i broniący jej niezależności Prezes Marian Banaś. Wkrótce Prezes podejmie decyzję o terminie i zakresie kontroli" – dodano. Wpis został opatrzony hasztagiem #niezaleznyNIK.