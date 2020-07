Szczerba: II tura wyborów powinna zostać powtórzona

Zdaniem Szczerby wybory prezydenckie "nie były wolne i uczciwe". "Władza tysiącom odebrała bierne prawo wyborcze. To złamanie Konstytucji. Protesty dotyczą różnych aspektów. Chodzi m.in. o niedziałającą aplikację MSZ eWybory. Przez jej awarię tysiące obwateli nie mogło się zarejestrować na wybory. Nie dostarczono na czas tysięcy pakietów wyborczych do Polaków głosujących za granicą. Wyglądało to na celowy sabotaż podległych rządowi konsulatów i placówek. Również w kraju były nieprawidłowości z ePUAP, do spisów nie zostało dopisanych tysiące wyborców, co okazało się dopiero 12 lipca, kiedy odmówiono im prawa głosu" – ocenia polityk w wywiadzie dla portalu dziennik.pl.

Poseł KO podnosi także argument, iż media publiczne jawnie wspierały Andrzeja Dudę, utrudniając prowadzenie kampanii Rafałowi Trzaskowskiemu: "Rozumiem, że odpłacali się za 2 miliardy zabrane chorym na raka, ale to poważne naruszenie zasad. Skrajnym przypadkiem była ustawka debaty z publicznością składająca się z działaczy PiS. Poczta odpowiedzialna za głosowanie korespondencyjne rozniosła miliony ulotek Dudy. Już w ciszy wyborczej przez alert RCB mobilizowano starszy elektorat tradycyjnie głosujący na PiS. Wreszcie to raport OBWE nie pozostawił złudzeń, że te wybory spełniały standardy międzynarodowe".

"Konstytucja gwarantuje, że wybory powinny być powszechne, równe, tajne i bezpośrednie. Wybory 12 lipca nie spełniły żadnego z tych kryteriów. Wybory nie były równe, bo Rafał Trzaskowski był pozbawiony możliwości finansowania na równi z innymi kandydatami. Nierówny dostęp do mediów publicznych. Komitet Andrzeja Dudy na niespotykaną skalę wykorzystywał zasoby i środki publiczne, poza oficjalnymi wydatkami komitetu. Od promocji na TikToku do konwencji z seniorami w Żyrardowie. Wszystko na koszt rządu" – argumentuje Michał Szczerba.