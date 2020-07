Nadzwyczajny szczyty RE. Premier Morawiecki mówi o "grupie skąpych państw"

Holandia obawia się rozrzutności innych państw UE. Sama stosuje praktyki raju podatkowego

Holandia to jedno z państw wchodzących w skład "klubu oszczędnych". To ta frakcja w trakcie trwającego szczytu UE w Brukseli chce do minimum ograniczyć wydatki Wspólnoty w kontekście zwalczania skutków pandemii koronawirusa. Przeciwne...