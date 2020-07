"Otwieramy nowy rozdział w historii członkostwa Polski w UE"

We obszernym wpisie zamieszczonym na Facebooku szef rządu podsumował zakończony dziś rano szczyt Unii Europejskiej. Po czterech dniach trudnych negocjacji, europejscy liderzy osiągnęli porozumienie w sprawie unijnego budżetu na lata 2021–2027 i funduszu odbudowy. Polska ma otrzymać w sumie ok. 750 mld zł.

"Wyjechałem do Brukseli w czwartek wieczorem. Wróciłem dzisiaj. Ten maraton negocjacyjny bardzo się jednak opłacił. To 750 mld zł dla Polski - lub w cenach bieżących grubo ponad 770 mld zł - na najbliższych kilka lat" – podkreśla premier, dodając że to dla naszego kraju olbrzymi zastrzyk finansowy, na którym zyskają wszyscy Polacy.

Mateusz Morawiecki wskazał w swoim wpisie, że sukces ten pokazuje pozycje naszego kraju na arenie europejskiej. "Co równie istotne, Polska naprawdę liczy się dzisiaj w Europie. Nie mamy tylko głosu doradczego, ale głos decydujący lub współdecydujący o najważniejszych sprawach. W komentarzach ze Szczytu dało się usłyszeć, że są trzy różne ośrodki, które negocjują ze sobą. Południe - dotknięte mocno skutkami epidemii. Bogata Północ. I Europa centralna, czyli Grupa V4 - niejako pośrednik między tymi dwiema grupami, który bardzo mocno dbał o swoje interesy" – czytamy. "Nasz sukces to także sukces całej Europy. Zawieraliśmy niezliczoną ilość sojuszy. Postawiliśmy weto dla skąpstwa, ale również dla tych, którzy chcieli podziału Europy. Dzięki temu jesteśmy dziś w jednej Europie i mamy bardzo dobry budżet, jak i budżet Funduszu Odbudowy bardzo dobry dla całej Europy. To pieniądze na rozwój, rozwój obszarów wiejskich, na wyrównywanie dopłat dla rolników. Na samym końcu uzyskaliśmy dodatkowo 3 mld zł dla obszarów mniej zamożnych" – tłumaczy dalej premier.

Sukces ten szef rządu określa jako otwarcie nowego rozdziału w historii członkostwa Polski w UE, w którym Polska jest pełnoprawnym partnerem dla największych państw. "To także rozdział ogromnych szans, gdzie w najbliższych 7 latach mamy możliwości doganiania tych, którzy jeszcze niedawno wydawali się poza zasięgiem" – dodaje.

"Oczywiście nie ma uzależnienia środków europejskich, środków z budżetu europejskiego od praworządności. Ten spór toczy się od kilku lat i razem z Viktorem Orbánem apelowaliśmy, aby skończyć tę dyskusję. Wszystkie procedury wymagają jednomyślności w Radzie Europejskiej" – wskazuje premier.

Swój wpis Mateusz Morawiecki kończy podziękowaniami, dla partnerów z V4, ale także z Włoch, Niemiec i Hiszpanii. "Dziękuję Charlesowi Michelowi i Ursuli von der Leyen" – dodał. Słowa wdzięczności premier skierował także do członków polskiej delegacji. "Dziękuję wicepremierom Piotrowi Glińskiemu, Jackowi Sasinowi i Jadwidze Emilewicz. Wszystkie nasze działania były perfekcyjnie zsynchronizowane i to doprowadziło do końcowego sukcesu" – napisał.

