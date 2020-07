Warszawa będzie oddzielnym województwem? "Podział pozwoli działać obu regionom na własny rachunek"

Mimo, że niewiele jeszcze wiadomo o projekcie, radny PiS zauważa, iż pomysł podziału województwa ma sens. – Trudno odnosić się do spekulacji, bo wiele zależy od samego projektu i zawartych w takim potencjalnym projekcie pomysłów. Na obecnym stopniu ogólności wydaje mi się, że samą ideę należy ocenić pozytywnie. Warszawa jest miastem wyjątkowym, nie tylko niemal trzy razy większym od drugiego w kolejności, ale również miastem stołecznym, w którym koncentruje się życie gospodarcze, społeczne i polityczne całej Polski. Z tego względu wymaga całkowicie innego zarządzania niż reszta regionu – zauważa Klimiuk.

Radny PiS zauważa, że podobne projekty doczekały się realizacji m.in. u naszych sąsiadów. – Drogą wydzielenia stolicy jako osobnego regionu poszło już wiele europejskich państw, jak np. Niemcy, Czechy czy Wielka Brytania – ocenia w rozmowie z DoRzeczy.pl

Co właściwie oznacza wdrożenie podziału Mazowsza na województwo mazowieckie i warszawskie w praktyce? – Rozwiązanie takie pozwala zazwyczaj na lepszy rozwój zarówno samej stolicy, która może skoncentrować się na własnym rozwoju, a nie całego województwa, jak i dla reszty regionu, której np. łatwiej będzie się ubiegać o projekty unijne bez bogatej Warszawy, która znacznie zawyżała wszelkie średnie dochodowe dla województwa. Wpisuje się to również w koncepcję decentralizacji, gdyż pozwala na przeniesienie urzędów wojewódzkich do średnich miast, jak np. Radom, Płock czy Siedlce, co z kolei wspomoże ich rozwój. Ponadto pomysł ten pozwala na rozładowanie animozji regionalnych - od dawna mieszkańcy większości województwa zarzucają Warszawie, że ściąga do siebie wszystkie inwestycje i dochody, a z Warszawy z kolei, że musi utrzymywać biedniejsze regiony województwa. Podział pozwoli działać obu regionom na własny rachunek – zauważa.

Pojawiły się też spekulacje, że projekt jest podyktowany celami politycznymi, które przy tej okazji miałby realizować rząd. – Nie sądzę, żeby wchodziły tu w grę motywy wyborcze. Ostatnie wybory prezydenckie pokazały, że PiS może liczyć nawet na bezwzględną większość w sejmiku wojewódzkim (po odjęciu głosów z zagranicy, które nie są liczone w wyborach samorządowych) a po podziale szanse na zdobycie władzy w województwie warszawskim drastycznie się zmniejszą. Od wielu lat jestem zwolennikiem koncepcji wydzielenia Warszawy, która naprawdę powinna być zarządzana osobno, bo jej status jako stolicy i centrum społeczno-gospodarczego jest wyjątkowy – podsumował Klimiuk.