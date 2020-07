KE odrzuca polskie wnioski o środki dla samorządów. Wszystko przez "strefy wolne od LGBT"

Holandia też odradza podróże do regionów Hiszpanii z powodu nowych zakażeń

Holandia dołączyła do krajów, które odradzają swoim obywatelom podróże do wybranych turystycznych regionów Hiszpanii, tłumacząc, że jest to jeden z krajów europejskich o najwyższym wskaźniku zakażeń koronawirusem.