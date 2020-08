Jaki kpi z opozycji: Polska potrzebuje nowego ustroju z Radą Mędrców

Sąd Najwyższy stwierdził dziś ważność lipcowych wyborów prezydenckich, w których zwyciężył Andrzej Duda. Jednakże posłowie opozycji wciąż próbują podważyć wynik głosowania i przedstawiają coraz to nowe argumenty na rzecz nieważności wyborów.

Z tych oraz podobnych działań zakpił były wiceminister sprawiedliwości Paweł Jaki. W swoim wpisie na Twitterze zauważył, że według opozycji "Polska potrzebuje nowego ustroju".

"Polska potrzebuje nowego ustroju. Neodemokracje, neoTK, neowybory, neoSN, neozdanie Polaków musi zastąpić Rada Mędrców: Małecki, Matczak, Wałęsa, A.W.C Wieliński" – napisał europoseł.

Jaki odniósł się także do twierdzenia Romana Giertycha, który również na Twitterze napisał, że do zaprzysiężenia prezydenta na drugą kadencję przez Zgromadzenie Narodowe jest potrzebne kworum, co faktycznie nie jest prawdą.

"Oni zdecydują za neoPolaków a wszystko zatwierdzi Kworum Romanum" – skwitował Jaki.

