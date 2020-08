Konfederacja apeluje do rządu: Traktować ich jak pospolitych kryminalistów

Apelujemy do rządu polskiego oraz do polskich sądów, by nie ulegały takim naciskom i by traktowały przestępców wywodzących z lewicowych organizacji z tą samą surowością, z którą traktują pospolitych kryminalistów – czytamy w stanowisku Rady Liderów Konfederacji opublikowanym w mediach społecznościowych.

Oświadczenie odnosi się do ostatnich wydarzeń związanych z zatrzymaniem agresywnego aktywisty LGBT Michała Sz. Zdaniem liderów Konfederacji, "jesteśmy obecnie świadkami sytuacji, w której liczne lewicowe organizacje i politycy domagają się, by bandyci wywodzący się z neomarksistowskich organizacji, tacy jak pan Michał Sz. (pseudonim „Margot"), zostali ze względów ideologicznych zwolnieni z odpowiedzialności za swoje sprzeczne z prawem działania, lub by byli przez organy ścigania traktowani w sposób łagodniejszy czy też uwzględniający zaburzone postrzeganie własnej płci przez te osoby".

"Pokojowa" manifestacja aktywistów LGBT. Policja publikuje nagranie z Krakowskiego Przedmieścia Jak podkreślono, tego rodzaju żądania oznaczają żądanie odrzucenia rządów prawa i zasady równości wobec prawa. Konfederaci zaapelowali do rządu oraz sądów, aby "nie ulegały takim naciskom i by traktowały przestępców wywodzących z lewicowych organizacji z tą samą surowością, z którą traktują pospolitych kryminalistów". "Jeżeli polscy politycy i sędziowie nie ulegną terrorowi politycznej poprawności, to tocząca się obecnie debata publiczna dotycząca agresywnych przestępców motywowanych neomarksistowską ideologią może stać się nareszcie początkiem końca swoistego „parasola ochronnego", jakim od wielu lat cieszą się w Polsce lewicowi przestępcy" – czytamy. W stanowisku wezwano sąd i organy ścigania do rozliczenia motywowanych ideologicznie naruszeń prawa. Zdaniem polityków Konfederacji, "za sprawą Michała Sz. powinny pójść dziesiątki i setki spraw sądowych przeciwko ulicznym bandytom z tzw. antify, przeciwko osobom winnym naruszeń obyczajności publicznej na tzw. 'Paradach Równości', przeciwko seksedukatorom demoralizującym polskie dzieci pod przykrywką zajęć szkolnych". "Wszystkie te działania są zakazane Kodeksem karnym i Kodeksem wykroczeń, a ich ściganie nie wymaga uchwalania żadnych nowych przepisów. Konieczne jest jedynie rzetelne stosowanie prawa" – wskazano. Konfederacja zadeklarowała, że deklaruje "pełne polityczne i prawne wsparcie dla wszystkich ofiar lewicowego terroru oraz wszystkich policjantów, sędziów, polityków i innych osób narażonych na ataki tylko dlatego, że prawidłowo wykonują swoje obowiązki". Decyzją sądu, aktywista LGBT Michał Sz. vel Małgorzata "Margot" Sz. został aresztowany na 2 miesiące. Mężczyzna jest podejrzany o dokonanie 27 czerwca 2020 r. czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza Fundacji Pro Life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Zatrzymany ta sama osoba, która była sprawcą profanacji figury Chrystusa. Przeciwko zatrzymaniu mężczyzny zorganizowano protesty, które zakończyły się zatrzymaniem kilkudziesięciu osób. W jego obronie stają również politycy opozycji.

