W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej lider PSL złożył "solenną obietnicę"

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego wezwał dziś, w 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej, do budowy pomnika generała Tadeusza Rozwadowskiego. Złożył również obietnicę, że kierowana przez niego partia doprowadzi do powstania pomnika upamiętniającego generała. Zaprosił również przedstawicieli wszystkich opcji politycznych do współpracy przy tym projekcie.

"W 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej składam solenną obietnicę, że doprowadzimy do budowy pomnika gen. Tadeusza Rozwadowskiego w Warszawie. Do komitetu budowy zapraszam wszystkie siły polityczne. Uhonorujmy wielkiego architekta zwycięstwa z 1920 roku." – napisał na Twitterze Władysław Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz określił generała Rozwadowskiego jako "wielkiego architekta zwycięstwa z 1920 roku". Generał Tadeusz Rozwadowski, który w 1920 roku w krytycznym momencie ofensywy bolszewickiej objął dowództwo w Sztabie Generalnym, był autorem śmiałego planu kontrataku polskiego wojska pod Warszawą. Po zamachu majowym, kiedy opowiedział się po stronie legalnych władz, był zaciekle zwalczany przez piłsudczyków. Zmarł w 1928 roku.

Oficjalne obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej odbywają się dziś w południe na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w obecności prezydenta RP Andrzeja Dudy, Sekretarza Stanu Stanów Zjednoczonych Mike'a Pompeo oraz przedstawicieli polskich władz państwowych.

