UE nie odpuszcza Polsce. Wkrótce ważna decyzja

Radio cytuje rzecznika Komisji Europejskiej Christiana Wiganda, który oświadczył, że kryzys wywołany pandemią koronawirusa nie osłabił działań Brukseli w kwestii praworządności. – Jest wręcz przeciwnie – powiedział.

Według RMF Komisja analizuje obecnie polskie odpowiedzi, aby zdecydować o dalszych krokach po ocenie wykonania orzeczenia TSUE w sprawie zamrożenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

KE ocenia także odpowiedź rządu w Warszawie w związku z pierwszym etapem procedury przeciwnaruszoniowej, która została uruchomiona w kwietniu w związku z ustawą o sądownictwie – podaje rozgłośnia.

Jesienią mają być gotowe raporty na temat sytuacji państwa prawa we wszystkich krajach UE. Mają one być podstawą do debaty między państwami członkowskimi w Radzie UE. Raporty będą dotyczyć oceny systemów sądownictwa, sytuacji mediów i walki z korupcją.

Uwagi do raportów zgłosiły Komisji już wszystkie unijne kraje oraz ponad 200 zainteresowanych stron, m.in. organizacje pozarządowe – informuje RMF FM.

