Premier: Moja formacja, PiS, powstała z idei Wielkiej Solidarności

W 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych szef rządu zamieścił wpis, w którym wspomina, jak słynne 21 postulatów przywiózł do Wrocławia drukarz Zenon Pałka. Zostały one wydrukowane w "Biuletynie Dolnośląskim" redagowanym m.in. przez Kornela Morawieckiego. "A 26 sierpnia «stanął» Wrocław. W ślad za Wrocławiem poszły inne zakłady na Dolnym Śląsku. Już było wiadome, że władza komunistyczna tym razem przegrała. Zwyciężyła mądrość i solidarność Polaków w tych dniach" – uważa premier.

Dalej wspomina dzień 31 sierpnia 1980 roku. "Razem z kolegami kolportowaliśmy «Biuletyn Dolnośląski» we Wrocławiu. Przy okazji rozkładaliśmy po tramwajach ulotki zawierające informacje o sytuacji strajkowej. Wszędzie spotykaliśmy się z aprobatą, nawet milicjanci, którzy widzieli nasze działania, nie utrudniali nam kolportażu. Czuło się powiew wolności, Polacy stawali się gospodarzami we własnym kraju. Dopiero potem okazało się, że był to zabieg taktyczny komunistów, by wciągnąć tworzącą się «Solidarność» do gry. A kiedy ten zabieg nie powiódł się, komuniści wprowadzili stan wojenny" – pisze.

"Jednak trudno było wierzyć komunistom. Dlatego od samego początku, od kiedy zawarte zostały Porozumienia Sierpniowe, wielu działaczy «Solidarności», także mój Ojciec, przekonywali, by jak najwięcej i jak najszybciej punkty w nich zawarte zrealizować. Szesnaście miesięcy, podczas których dojrzało nowe pokolenie młodych Polaków, które zasiliło później podziemie, nie było czasem zmarnowanym. Zbudowało pragnienie wolności i niepodległości. I tego pragnienia nigdy już nie udało się komunistom zamknąć w klatkach" – przekonuje Morawiecki.

Według niego walka o wolną i demokratyczną Polskę trwała 10 lat. "Moja formacja – Prawo i Sprawiedliwość, powstała z idei Wielkiej Solidarności i sierpniowych strajków w 80 roku i dziś realizuje ten podstawowy postulat z tamtego czasu – budowanie Polski Solidarnej. Realizacja tego punktu będzie spełnieniem idei Wielkiego Sierpnia 80 roku" – kończy swój wpis premier.

Czytaj także:

"Droga ku wolności". Wyjątkowy spot na 40-lecie Solidarności