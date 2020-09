Policja wkroczyła do stołecznego Ratusza i MPWiK

"Na polecenie prokuratury do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Urzędu m. st. Warszawy weszła po godz. 17:00 policja" – poinformowała rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. Policjanci zabezpieczają dokumenty.

"Deklarujemy pełną gotowość do współpracy. Mamy nadzieję, że organy ścigania z pełną starannością i w trosce o ustalenie prawdy przeanalizują zgromadzony materiał" – zapewniła Gałecka na Twitterze.

Wcześniej warszawska prokuratura regionalna przekazała informację o wszęciu śledztwa ws. awarii w "Czajce. "Prokuratura Regionalna w Warszawie na podstawie informacji medialnych wszczęła śledztwo w sprawie niedopełniania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy publicznych zobowiązanych do prawidłowego nadzoru nad odbiorem ścieków oraz sprowadzenia w związku z eksploatacją instalacji działającej w ramach oczyszczalni Czajka niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób i mienia w wielkich rozmiarach w postaci zagrożenia epidemiologicznego i spowodowania zniszczenia w świecie roślinnym lub zwierzęcym" – opisuje wPolityce.pl.

Jest także drugi wątek. Chodzi o zwiadomienie złożone przez warszawske wodociągi: "Ponadto do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie wpłynęło zawiadomienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Mieście Stołecznym Warszawie. W zawiadomieniu tym Przedsiębiorstwo wskazało, iż awaria układu przesyłowego transmitującego ścieki z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków Czajka, co spowodowało zrzut nieoczyszczonych ścieków do Wisły, mogła być wynikiem sabotażu lub działania o charakterze terrorystycznym. Zawiadamiający wniósł o podjęcie czynności zmierzających do zweryfikowania, czy do awarii nie doszło w wyniku przestępstwa na które wskazuje. Prokuratura zleciła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadzenie czynności mających na celu weryfikację zawiadomienia".

Rząd wesprze samorząd

O awarii w "Czajce" władze Warszawy poinformowały w sobotę. Rząd podjął decyzję w sprawie formy udzielenia pomocy władzom Warszawy w zażegnaniu kryzysu związanego z awarią oczyszczalni "Czajka". Podobnie jak rok temu, wojsko wybuduje most pontonowy. Koszt budowy przeprawy ma pokryć miasto.

"Wojsko zbuduje most pontonowy, przekazana zostanie dokumentacja i elementy rurociągu z 2019 r., do dyspozycji będą też eksperci; koszty musi ponieść miasto" – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk po spotkaniu sztabu kryzysowego ws. awarii w warszawskiej oczyszczalni "Czajka".

Czytaj także:

"Czuję, że ktoś mnie w tym kraju zabije". Michał Sz. twierdzi, że "jest chrześcijanką w homofobicznym kraju"Czytaj także:

Prof. Kik: Awaria Czajki pokazała prawdziwe cechy charakteru Trzaskowskiego