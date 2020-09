Kaczyński w Toruniu: To była potworna zbrodnia

Prezes PiS uczestniczył w corocznym spotkaniu środowisk Radia Maryja i Telewizji Trwam, którego częścią była uroczystość w parku Pamięci Narodowej upamiętniająca obywateli Ukrainy ratujących Polaków podczas rzezi wołyńskiej.

– To, co działo się na Wołyniu, wschodniej Małopolsce i innych miejscach to potworna zbrodnia. Byli tacy, którzy chcieli, aby została ona zapomniana, ale w imię przyszłości trzeba o nich pamiętać – powiedział Kaczyński, dodając, że o rzezi wołyńskiej przez lata mówiło się pomijając najmocniejsze słowa, takie jak ludobójstwo.

Według lidera PiS "musimy pamiętać o wydarzeniach, ale także o tych, którzy pokazali, że człowiek pomimo swej grzeszności jest stworzony na podobieństwo Boga". Kaczyński podziękował "wszystkim, którzy podjęli się dzieła budującego nasze trwanie i przetrwanie, naszą przyszłość w trudnym czasie, gdzie musimy się przeciwstawiać złu".

– Już się przeciwstawiamy ofensywie zła innego niż to sprzed kilkudziesięciu lat, ale też straszliwie groźnego, godzącego w same fundamenty tego, co stanowi o człowieku i cywilizacji chrześcijańskiej. Trzeba dziękować i w pas się kłaniać ojcu dyrektorowi (Tadeuszowi Rydzykowi – red.) i wszystkim ojcom i ludziom, którzy to niezwykłe dzieło wspierają – stwierdził Kaczyński.

– Robię to w imieniu milionów Polaków, którzy nas poparli i którzy są wdzięczni za to, że jest w Polsce taka ciągle rozszerzana instytucja, instytucja niezwykła (…) która buduje od fundamentów, aż po same szczyty – podkreślił prezes PiS.