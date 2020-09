Poseł PO oburzony: Co to jest?! Z czymś takim nigdy się nie spotkałem

Poseł PO Marcin Kierwiński był gościem w programie „Tłit” na portalu Wirtualna Polska. Tematem rozmów była ruch Rafała Trzaskowskiego oraz awaria w oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. Polityk wyraził swoje oburzenie faktem, że wojsko nie pomoże stolicy bezpłatnie, tak jak to miało miejsce rok temu, podczas pierwszej awarii w oczyszczalni.

– Z prawdziwym zdziwieniem (…) usłyszałem informację, że wojsko wykona pewną usługę w stanie awarii, (…) ale potem obciąży tą usługą samorząd warszawski. Mówiąc szczerze, z czymś takim nigdy się nie spotkałem. (…) Nie przypominam sobie nawet na początku lat 90-tych ani na końcu lat 80-tych, aby w sytuacji kryzysowych wojsko wykonywało odpłatnie usługę na rzecz samorządu – powiedział.

– Co to jest?! Niedługo się okaże, że wojsko swoje funkcje, za które wszyscy płacimy, będzie wykonywało tylko wtedy, kiedy wystawi się samorządowi rachunek. To kompletnie niepoważne – dodał.

Poseł stwierdził również, że zachowanie polityków PiS, którzy uruchomili stronę internetową, na której można sprawdzić, ile litrów ścieków wpływa do Wisły w każdej sekundzie awarii "Czajki", jest niepoważne.

– Jest czymś żenującym i bardzo smutnym, że wiceministrowie polskiego rządu będą znani z (…) niezbyt mądrych happeningów, a nie pracy merytorycznej. (…) To po prostu nie licuje z powagą ministra. Takich czasów dożyliśmy, że mamy gadżeciarzy, a nie ministrów – powiedział.

