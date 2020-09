Awans generalski w Państwowej Straży Pożarnej

Uroczystość wręczenia nominacji odbyła się dziś o godz. 12.00 w Pałacu Prezydenckim.

– Nasi strażacy są zawsze gotowi do służby tutaj u nas na miejscu. Dla obywateli, zawsze wtedy kiedy jest potrzeba. Przecież jest tak, że kiedy ludzie nie wiedzą co zrobić, to dzwonią do straży pożarnej. Taka jest prawda. Wzywają straż pożarną. Ale to nie tylko Państwowa Straż Pożarna, to także mądre wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, to także i świetnie wyszkolenie naszych strażaków, którzy służą także poza granicami kraju – mówił prezydent Andrzej Duda.

Podziękował również nowo mianowanemu nadbrygadierowi za trudną pracę, a także jego rodzinie za godzenie się z konsekwencjami takiej służby.

