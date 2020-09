Kaczyński w rządzie? Dworczyk: Bardzo prawdopodobne

W sobotę w siedzibie PiS liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali nową umowę koalicyjną. Liderzy partii tworzących Zjednoczoną Prawicę podkreślili, że osiągnięcie porozumienia jest ważne nie tylko z punktu widzenia ich ugrupowań oraz rządu, ale przede wszystkim dla Polski i Polaków. Kryzys wywołany pandemią oraz kłopoty gospodarcze wymagają, aby rząd posiadał stabilność i mógł efektywnie działać. Na ten aspekt zwrócił również uwagę premier Morawiecki.

– Bardzo cieszę się, że doszło do potwierdzenia naszej pełnej jedności i stabilności, która dzisiaj jest tak bardzo potrzebna. To porozumienie, które zostało zawarte, to również potwierdzenie naszych zobowiązań wobec milionów wyborców. To porozumienie, co do realizacji naszego programu w kolejnych trzech latach – powiedział szef polskiego rządu.

Według doniesień medialnych prezes PiS miałby wejść do rządu jaki wicepremier i zarządzać komitetem koordynującym prace ministerstw sprawiedliwości, bezpieczeństwa i spraw wewnętrznych. Michał Dworczyk potwierdził, że "jest to bardzo prawdopodobne". Zaznaczył, że potrzebę istnienia takiego komitetu zgłaszano wcześniej. Dodał, że podobne rozwiązania stosowane są w innych państwach: – Wprowadzamy sprawdziany mechanizm.

Gość Polsat news że prezes jest osobą najbardziej doświadczą w partii, ale "struktura rządu jest jasna, jest premier i wicepremierzy oraz ministrowie". Wyjaśnił, że "wicepremierzy podlegają prezesowi rady ministrów". Dworczyk zapewniał, ze stworzenie kolejnego komitetu nie jest niczym nadzwyczajnym, szef KPRM zaznaczył, że w rządzie funkcjonuje już kilka komitetów.

– Oczywiście będziemy w stosownym czasie wszystkie zmiany ogłaszać. Jak wiemy, bo media już o tym mówiły, politycy mówili o tym. Prezes Kaczyński może objąć stanowisko wicepremiera, który będzie odpowiedzialny za bardzo ważny obszar, obszar spraw wewnętrznych, bezpieczeństwa narodowego, obronności i sprawiedliwości. I mogę za premierem Sasinem powtórzyć, że jest to bardzo prawdopodobne i objęcie tego obszaru, stanięcie na czele komitetu stałego Rady Ministrów, który tym obszarem będzie zarządzał przez prezesa Kaczyńskiego jest bardzo prawdopodobne – powiedział szef KPRM Michał Dworczyk.

