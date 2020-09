Woś był we wtorek gościem na antenie Radia Zet. Jak potwierdził, zna zapisy umowy koalicyjnej. Porozumienie liderów Zjednoczonej prawicy będzie dla niego oznaczało pożegnanie z funkcją ministra środowiska.

– Znam szczegółowe zapisy umowy koalicyjnej. Nasz największy partner, którego rolę szanujemy, czyli PiS, zdecydował o uszczupleniu rządu. Będzie mniej ministerstw, SP i Porozumienie będą delegowały 1 ministra resortowego – stwierdził.

– Zakres odpowiedzialności poszczególnych koalicjantów zmienia się w sposób bardzo niewielki. To, za co SP odpowiadała w koalicji dotychczas, co do zasady będzie dalej odpowiadała tylko z pomocą wiceministrów – tłumaczył Woś.

Odniósł się także do swojej przyszłości w rządzie. Według nieoficjalnych doniesień miałby zostać ministrem bez teki w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– Potwierdzam doniesienie medialne, że i Porozumienie i Solidarna Polska będą proponowały 1 osobę jako ministra konstytucyjnego bez teki, na członka Rady Ministrów do Kancelarii Premiera. Woś w KPRM? Nie ma jeszcze uchwały zarządu SP – stwierdził.

Kaczyński - Ziobro

Woś określił relacje między liderami PiS i SP jako dobre. Według jego słów politycy często ze sobą rozmawiają. – Relacje Kaczyński-Ziobro są bardzo dobre i panowie bardzo często się spotykali, również w sprawach państwowych. Oczywiście w ramach koalicji było przesilenie o charakterze politycznym, ale relacje panowie mają bardzo dobre – powiedział.

– Wejście do rządu Jarosława Kaczyńskiego to jest bardzo dobra wiadomość. To coś, do czego Solidarna Polska zachęcała. Pan prezes był świetnym premierem i świetnie będzie realizował swoją misję jako wicepremier – dodał Woś.

