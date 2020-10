Czy rosną obawy związane z epidemią COVID-19?

"Nie będę patrzył w sufit". Wójcik o swojej roli w KPRM

– Zapewniam, że nie będę patrzył w sufit siedząc w KPRM. Wymaga to jeszcze pewnych uzgodnień politycznych, myślę, że to kwestia najbliższych dni – mówił w Radiu Plus o swojej pracy w KPRM Michał Wójcik.