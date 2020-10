Prof. Chazan: Strach zabije więcej osób niż koronawirus

Prof. Chazan w swoim wpisie na Facebooku apeluje do Polaków, aby w trosce o seniorów nie chodzić do lekarza, jeżeli nie jest to konieczne. "Zostawmy te miejsca naszym dziadkom" – apeluje.

Ekspertka apeluje, aby pomagać swoim bliskim, zwłaszcza tym w starszym wieku, pokonać strach. "Przekonajcie ze nie należy bać sie placówek służby zdrowia" – podkreśla.

Prof. Chazan przekonuje, że seniorzy z zaostrzeniami swoich chorób przewlekłych, tak jak dawniej powinni zgłaszać się do lekarza natychmiast kiedy wystąpią nasilone dolegliwości. "Wtedy nie zabraknie nam łózek, nie zabraknie respiratorów, nie będą potrzebne szpitale polowe" – dodaje.

Lekarka podkreśla, że ciężkie powikłanie zakażenia koronwirusem nie są wcale tak częste. "Dzisiaj wiemy, ze błędem było zbyt wczesne stosowanie mechanicznej wentylacji u chorych zakażonych wirusem korona. W Polsce mamy tysiące osób z przewlekła niewydolnością oddechową, korzystających w domu z koncentratorów tlenu z aparatów do nieinwazyjnej wentylacji. Tylko na POChP choruje w Polsce około 2mln osób i średnio około 15 tys. rocznie umiera z powodu niewydolności oddechowej" – napisała.

"Strach ma zawsze wielkie oczy i tam gdzieś się pojawia tracimy zdolność logicznego myślenia. Wirusy były, są i będą - powtarzam to jak mantrę, która ma pomoc w opanowaniu umysłu, chociaż nie wiem, czy mam do tego prawo. Z jednej strony reżim sanitarny, dezynfekcja dystans, zasłanianie nosa i ust w zatłoczonych pomieszczeniach zamkniętych zmniejsza transmisje wszystkich wydychanych drobnoustrojów, ale nic nie zastąpi ruchu na świeżym powietrzu, promieni słonecznych, prawidłowego snu i pogody ducha w tworzeniu naszej odporności do walki z wirusami" – napisała prof. Chazan.

Przypomnijmy, że łączna liczba zakażonych koronawirusem, stan na poniedziałek 19 października to już 183 248. Dotychczas zmarło 3 614 osób chorych na COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8 375 zajętych łóżkach dla pacjentów z COVID-19. Respiratorów, które są obecnie w użyciu jest już 672.

W dziennym raporcie o koronawirusie w Polsce resort zdrowia podał również, że objętych kwarantanną jest obecnie 304 567 osób. 46 864 zostało objętych nadzorem epidemiologicznym

Do tej pory COVID-19 pokonało 94 014 Polaków.

