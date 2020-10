Szpital chciał przekazać łóżka WOŚP pacjentom z COVID-19. Oto reakcja Owsiaka

"Całe te lockdowny to teatr". Bosak: Politycy nie mają odwagi tego powiedzieć

– Całe te lockdowny to teatr przed społeczeństwem, żeby zdjąć z siebie odpowiedzialność. Politycy nie mają odwagi powiedzieć społeczeństwu, że nie mają narzędzi do tego, żeby zapobiec wirusowi – powiedział w Radiu Plus Krzysztof Bosak.