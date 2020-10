Morawiecki: Kierownictwo resortu zdrowia stawało na głowie

Morawiecki w wywiadzie, który w całości ukaże się w środę przekonuje, że wiosną Ministerstwo Zdrowia zaangażowało się w zorganizowanie zarówno dostaw maseczek, jak i respiratorów.

"Kierownictwo resortu zdrowia stawało na głowie, by kupić respiratory, by nie trzeba było – jak w innych krajach UE – zamiast podłączać pod nie pacjentów, wstrzykiwać im morfinę, by mieli łagodniejszą śmierć. Dzięki wielkiej determinacji ówczesnego kierownictwa mamy dziś ponad 3 tysiące respiratorów czekających na podłączenie. Liczymy, że nie wszystkie będą potrzebne, ale jeśli będzie inaczej, to natychmiast użyjemy ich do ratowania życia pacjentów" – powiedział tygodnikowi "Gazeta Polska" szef rządu.

Morawiecki zapewnił też, że Polska będzie dysponować "bardzo dużą rezerwą" respiratorów.

"Jeśli liczba pacjentów hospitalizowanych osiągnie poziom 40 tysięcy – właśnie przed takimi wartościami chcemy się obronić poprzez obostrzenia – wówczas możemy założyć, iż zapotrzebowanie na te urządzenia osiągnie poziom 4 tysięcy" – dodał premier.

