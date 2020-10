Szefowa KE zabrała głos ws. protestów feministek w Polsce. "Postęp łatwo stracić"

Od zeszłego tygodnia w wielu miastach w Polsce trwają protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. W ubiegły czwartek TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą.

Podczas dotychczasowych protestów i manifestacji dochodziło do dewastacji pomników i bezczeszczenia świątyń. Akty wandalizmu dotknęły kościoły w wielu miastach Polski. Do zaprzestania agresji oraz obrony świątyń wezwał we wtorek wicepremier Jarosław Kaczyński.

Do sytuacji w Polsce odniosła się szefowa KE Ursula von der Leyen. Zdaniem unijnej polityk Polska nie powinna cofać się w kwestii praw kobiet.

"Postęp trudno osiągnąć, ale łatwo go stracić. Silne prawa kobiet to atut i osiągnięcie, z którego Europa musi być dumna. Powinniśmy iść do przodu, a nie do tyłu. Cofanie się nie jest opcją dla kontynentu, który dąży do tego, by wygrać przyszłość" – napisała na Twitterze von der Leyen.

