Na manifestacji pobito mężczyznę. "To są tragiczne obrazy, aż niewiarygodne"

Kamery TVP Info uchwyciły dramatyczne wydarzenia podczas dzisiejszych zamieszek w centrum Warszawy. Na nagraniu opublikowanym przez Telewizję Polską widać, jak grupa manifestantów pobiła jednego mężczyznę. Protestujący popychali go i kopali, a jeden z nich zaatakował go szklaną butelką. Na nagraniu widać, jak napastnik rozbija uciekającemu mężczyźnie butelkę na głowie.

Jak czytamy na stronie TVP.Info jeden z napastników trzymał transparent "Aborcja na żądanie".

– Takie sytuacje nie pomagają w walce za pandemią. Nie mówimy o powodach, dla których to wszystko się odbywa, to nie jest miejsce i czas. Proszę spojrzeć, to są tragiczne obrazki, które w tej chwili obserwujemy. Aż niewiarygodne – relacjonował zdarzenie dziennikarz TVP Info.

Czytaj także:

Zamieszki w Warszawie. Jan Śpiewak raniony flarą

Czytaj także:

"Polska nie jest jeszcze stracona!". Wymowny wpis Tuska