Policja: Prawie 2 tys. mandatów za brak maseczki

Wobec 388 tys. kontroli osób skierowanych na kwarantannę w ok. 600 przypadkach policjanci stwierdzili uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych; za niestosowanie się do obowiązku zasłaniania ust i nosa nałożyli 1960 mandatów – to bilans niedzielnych działań funkcjonariuszy.

Dane przedstawił PAP rzecznik komendanta głównego Policji insp. Mariusz Ciarka. Jak wskazał, od początku działań związanych ze zwalczaniem epidemii policjanci już 24 mln 286 tys. razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. Ostatniej doby dokonali 388 tys. sprawdzeń, a uchybienia stwierdzili w ok. 600 przypadkach. Jak przypomniał rzecznik KGP, sanepid na osoby uchylające się od kwarantanny może nałożyć karę pieniężną do 30 tys. złotych. "Kontrole osób skierowanych na kwarantannę to zadanie, które cały czas wykonujemy, dokonując wyrywkowych sprawdzeń, nawet po kilka razy na dobę. Przypominamy, że cały czas obowiązuje w Polsce stan epidemii, a kwarantanna skutecznie może zapobiec niekontrolowanej transmisji wirusa" – podkreślił insp. Ciarka. Policjant wyjaśnił, że policjanci wykonali ponadto przeszło 4 mln 242 tys. służb, których celem jest zahamowanie transmisji koronawirusa. Codziennie działa w tym celu ok. 20 tys. mundurowych. "Sprawdzając obowiązek zakrywania ust i nosa od chwili wprowadzenia tego obowiązku, pouczyliśmy ponad 203 250 osób, ponad 95 240 ukaraliśmy mandatem karnym, a w ponad 21 900 przypadkach skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu" – podkreślił rzecznik Policji. Ostatniej doby – jak dodał – pouczonych zostało 136 osób, mandat w otrzymało ponad 1 960 osób, a w ponad 300 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. "W przypadku skierowania wniosków do sądu, jak pokazują doświadczenia z poszczególnych garnizonów - w zdecydowanej większości spraw sąd skazuje sprawców wykroczeń" – zauważył rzecznik KGP. "Analiza wniosków o ukaranie skierowanych do Sądu wskazuje, że w chwili, gdy tych wniosków w skali kraju było nieco ponad 10 tys. to 8430 obwinionych zostało skazanych, zaledwie w 82 sprawach zapadły wyroki uniewinniające, pozostałe sprawy jeszcze się toczyły" – powiedział insp. Ciarka. Przypomniał przy tym, że w parlamencie procedowany jest projekt unormowania kwestii związanych z przestrzeganiem nakazów, zakazów i ograniczeń podczas stanu epidemii w ustawie kodeks wykroczeń. "Wejście tych przepisów w życie powinno zakończyć wszelkie dyskusje w zakresie egzekwowania przepisów przez funkcjonariuszy" – ocenił. Policjanci, jak przekazał rzecznik KGP, kontrolują także pojazdy komunikacji miejskiej. Od początku wprowadzenia obostrzeń wykonali prawie 205 tys. kontroli, a ostatniej doby – ok. 2,4 tys. Do tej pory sprawdzili również ponad 350 tys. placówek handlowych i ponad 300 miejsc, gdzie organizowano dyskoteki, dopóki ich nie zakazano. Funkcjonariusze skontrolowali także ponad 10 tys. miejsc organizacji wesel.