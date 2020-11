"Ziobryści wściekli". Kolejny spór w Zjednoczonej Prawicy

Przypomnijmy: w piątek podczas konferencji prasowej szef rządu poinformował, że cmentarze będą zamkniętę. Nekropolie pozostają niedostępne dla odwiedzających groby od soboty do wtorku. Wszystko po to, aby ograniczyć gromadzenie się zbyt wielu osób w jednym miejscu, a tym samym zminimalizować ryzyko pojawienia się wielu nowych ognisk zakażenia koronawirusem.

Zamknięcie nekropolii zaskoczyło część obozu władzy. Politycy związani ze Zbigniewem Ziobrą nie kryją irytacji sposobem działania premiera. – Jesteśmy wściekli. Jak można taki komunikat dać za pięć dwunasta? Otrzymujemy dziesiątki sygnałów od księży, którzy dzwonią do nas i pukają się w głowę – mówi rozmówca Onetu.

Informator przekonuje także, że nie chodzi tylko o moment ogłoszenia decyzji: – Dla dużej części ludzi ta decyzja jest po prostu niezrozumiała. Po pierwsze w piątek po konferencji premiera na cmentarze ruszyły tłumy. Co to ma wspólnego z bezpieczeństwem? Po drugie zablokowanie dostępu do tych miejsc w momencie, gdy na ulicach manifestują setki tysięcy ludzi, jest po prostu nielogiczne – podkreśla ziobrysta.

Krytyka pod adresem szefa rządu ze strony Solidarnej Polski nie jest zaskoczeniem. Po wyborach prezydenckich ziobryści wypowiedzieli Morawieckiemu otwartą wojnę. Konflikt przeniósł się na grunt koalicji i o mało nie doprowadził do jej rozpadu – przypomina Onet.