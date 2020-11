Poseł PiS: Dymisja Rabieja kolejnym etapem marginalizacji Nowoczesnej

Trwa pandemia, w stolicy i na Mazowszu sytuacja jest podobno bardzo trudna, tymczasem wiceprezydent Warszawy odpowiedzialny za służbę zdrowia jedzie na urlop, za co zostaje dyscyplinarnie wyrzucony z ratusza. Jak Pan to ocenia?

Paweł Lisiecki: Tu są dwie sprawy. Pierwszą jest działanie samego pana Pawła Rabieja. Wiceprezydent Warszawy, odpowiedzialny za służbę zdrowia w najtrudniejszym czasie pandemii wyjechał na urlop. To oczywiście skandal i to się nie broni. Tłumaczenia są bardzo słabe, szczególnie, że wszystko wskazuje na to, że pan Rabiej nie poinformował przełożonych o tym, że będzie wyjeżdżał. Więc pod tym względem decyzja o dymisji jest słuszna. Jest tu też jednak drugie dno.

To znaczy?

To znaczy, że od dłuższego już czasu, kilkunastu miesięcy, w ramach Koalicji Obywatelskiej trwa tzw. grillowanie, czyli osłabianie Nowoczesnej. Partia ta w ramach koalicji ugrupowań opozycyjnych liczy się coraz mniej. A przecież kilka lat temu była w Sejmie, rywalizowała z Platformą Obywatelską o rząd dusz po stronie liberalnej. Potem została częścią Koalicji Obywatelskiej, w ramach której weszła do Sejmu, pan Rabiej na zasadzie tego układu został pierwszym zastępcą Rafała Trzaskowskiego. Od kilku lat jednak PO wyraźnie marginalizuje Nowoczesną, która jak widać liczy się coraz mniej. Dymisja Pawła Rabieja to kolejny etap marginalizacji koalicjanta PO.

No tak, jednak przypomnijmy, że Nowoczesna była nawet w niektórych sondażach przed Platformą Obywatelską, wszystko zepsuł jednak wyjazd Ryszarda Petru z klubową koleżanką na Maderę. Sondaże poleciały w dół, Nowoczesna stała się jedynie składnikiem Koalicji Obywatelskiej, słabszym w tej koalicji. Teraz kolejna podróż, tym razem Pawła Rabieja jest porównywana do działań Petru. Twórca Nowoczesnej wyjechał w trakcie protestu w Sejmie, Paweł Rabiej udał się na urlop w czasie, gdy miasto walczy z pandemią i sytuacja jest bardzo trudna?

Oczywiście, że dla działania pana Rabieja nie ma usprawiedliwienia. Natomiast Rafał Trzaskowski dymisjonując zastępcę przy okazji zrealizował też inny cel – kolejny etap marginalizowania Nowoczesnej.

